Gezondheidszorg Betalingsproblemen SVB opgelost met nieuwe regeling Dick Drayer 18-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een aantal structurele verbeteringen doorgevoerd in de gezondheidszorg om dringende financiële problemen aan te pakken. Zo is er een oplossing gevonden voor de betalingsachterstanden tussen het Curaçao Medical Center (CMC) en het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), waardoor de continuïteit van laboratoriumdiensten gewaarborgd blijft. Daarnaast zijn de tarieven van Klinika Capriles verhoogd om financiële tekorten op te heffen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) kan voortaan rechtstreeks aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) factureren in plaats van aan het CMC. De nieuwe regeling maakt een einde aan de dreiging van ADC om geen diensten meert te leveren aan het ziekenhuis vanwege openstaande betalingen.

De tarieven en het budget dat Klínika Capriles ontvangt van de SVB waren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de instelling een jaarlijks tekort van ongeveer 3,4 miljoen gulden had. De kliniek heeft nu een voorschot gekregen van het ministerie van Financiën op de noodzakelijke financiering en gaat de tarieven verhogen, waarmee het structurele tekort is opgeheven.

Zorgpersoneel

De laatste behoefteanalyse naar zorgpersoneel op Curaçao vond plaats in 2018 en 2019. Door de toenemende vergrijzing en medische ontwikkelingen was een herziening noodzakelijk. Het ministerie heeft de berekening aangepast om beter in te spelen op de actuele behoefte aan specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals. Daarnaast zijn wetten aangepast om de import en het gebruik van generieke geneesmiddelen te vergemakkelijken, wat medicatie betaalbaarder en toegankelijker maakt.

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft het BIG-register op Curaçao weer opgepakt, of dit leidt tot de invoering ervan staat te bezien, maar dit register stelt eisen aan alle artsen, specialisten, verpleegkundigen, tandartsen en alternatieve zorgverleners om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

