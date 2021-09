2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Heb je nog een openstaande boete? Dan is dit het moment om die boete wel te gaan betalen. Op 15 september vindt namelijk weer de maandelijkse verkeerszitting plaats. Na de verkeerszitting worden de boetes anders verhoogd.

Er is nu een betalingsregeling speciaal voor openstaande boetes, waarbij je de boete in termijnen kunt gaan betalen. De eerste 3 maanden betaal je dan NAF 25,- per maand en de rest in maximaal 21 maanden. De eerste NAF 25,- kun je gaan betalen bij het kantoor van Paga bo But. Je kunt alleen met maestro betalen en niet met contant geld.

