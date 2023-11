Betere kwaliteit benzine en diesel op weg naar Curaçao, diesel iets later 

WILLEMSTAD – Vanaf het eerste kwartaal van 2024 krijgt Curaçao uitsluitend brandstof van betere kwaliteit aan de pomp. Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, bevestigt dat Curaçao tegen eind deze week of uiterlijk begin december overgaat op benzine van betere kwaliteit, zonder dat dit de prijs zal beïnvloeden. De eerste maand is er nog sprake van een vermenging van oude en nieuwe kwaliteit.

“De overstap naar brandstof die voldoet aan de Euro4-norm brengt geen prijsverhoging met zich mee”, aldus Cijntje. Deze uitspraak staat in contrast met eerdere aankondigingen over een verwachte lichte stijging van de brandstofprijzen met een aantal centen.

De Euro4-norm is een set van milieureguleringen die door de Europese Unie zijn vastgesteld om de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen te beperken. Deze norm is vooral relevant voor auto’s, vrachtwagens en bussen en is van kracht geworden in de Europese Unie in de periode van 2005 tot 2009, afhankelijk van het type voertuig. Curaçao volgt dus laat met deze norm.

Januari

Automobilisten kunnen eind januari verwachten dat ze benzine van alleen maar betere kwaliteit kunnen tanken, terwijl dieselgebruikers iets langer moeten wachten.

“Het grote zwavelverschil tussen de oude en nieuwe diesel vereist een grondiger ‘flush-out’ proces”, legt Yamil Lasten van Curoil uit. De huidige diesel bevat 500 ppm zwavel, terwijl het doel is om over te gaan op diesel met slechts 15 ppm.