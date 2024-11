Politiek Betrian hekelt ‘drammerige minister’ inzake gokwet Dick Drayer 29-11-2024 - 3 minuten leestijd

Archieffoto

WILLEMSTAD – Voormalig premier Stanley Betrian heeft opnieuw felle kritiek geuit op de aanpak van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) door minister van Financiën Javier Silvania. In een uitgebreide reactie, beschuldigt Betrian de minister van het negeren van fundamentele kritiek en het doordrukken van een wet die volgens hem ernstige tekortkomingen kent. Hij waarschuwt dat deze gebreken niet alleen de integriteit van het openbaar bestuur op Curaçao bedreigen, maar ook de internationale geloofwaardigheid van het land en zelfs het Koninkrijksbelang in gevaar brengen.

Betrian baseert zijn kritiek op een motie van de Tweede Kamer in Nederland, waarin expliciet wordt opgeroepen tot strengere controle op de goksector om criminele inmenging en witwassen tegen te gaan. Hij verwijt de minister dat deze waarschuwingen in de wind worden geslagen en dat de huidige versie van de LOK onvoldoende waarborgen biedt. Volgens hem blijven fundamentele adviezen van adviesorganen zoals de Raad van Advies (RvA) en de Sociaal Economische Raad (SER) onopgevolgd, wat de wet kwetsbaar maakt voor juridische en bestuurlijke kritiek.

Een van de kernpunten van Betrians kritiek is de oprichting van de Curaçao Gaming Authority (CGA). Hoewel minister Silvania eerder stelde dat de onafhankelijkheid van deze autoriteit is gewaarborgd, blijft Betrian erbij dat de CGA te afhankelijk is van ministeriële besluiten en financiering. Dit staat volgens hem haaks op internationale normen en maakt de goksector op Curaçao kwetsbaar voor misbruik. Betrian hekelt daarnaast het gebrek aan transparantie bij de bemensing van de CGA en wijst op het ontbreken van objectieve en onafhankelijke controlemechanismen.

De voormalige premier gaat ook in op de manier waarop het wetgevingstraject is verlopen. Hij beschuldigt de minister van het onvoldoende naleven van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, zoals de plicht om adviezen van onafhankelijke instanties volledig te overwegen en goed te motiveren wanneer hiervan wordt afgeweken. Betrian benadrukt dat een solide wetgevingstraject noodzakelijk is om het vertrouwen in de overheid te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de wet een eventuele rechterlijke toets kan doorstaan.

Minister Silvania verdedigde eerder de aanpak van de LOK en noemde de kritiek van Betrian ongegrond. Volgens de minister is 77 procent van de adviezen van de RvA volledig overgenomen, terwijl afwijkingen zorgvuldig zijn gemotiveerd. Hij benadrukte dat de LOK een cruciale stap is om Curaçao’s goksector internationaal geloofwaardig te maken en om witwassen en andere illegale praktijken aan te pakken. Silvania wees bovendien op de economische rechtvaardigheid van de wet, waarmee een einde wordt gemaakt aan de voordelen die masterlicentiehouders al dertig jaar genieten zonder dat de Curaçaose bevolking daar direct van profiteert.

Betrian betwist echter de effectiviteit van deze maatregelen en blijft bij zijn standpunt dat de wetgeving niet robuust genoeg is om de problemen in de sector daadwerkelijk aan te pakken. Hij waarschuwt dat een te haastige invoering van de LOK kan leiden tot internationale sancties of zelfs een Algemene Maatregel van Rijksbestuur, wat de autonomie van Curaçao ernstig zou schaden.

Met deze tweede reactie heeft Betrian het debat over de LOK verder op scherp gezet. Hij roept de regering van Curaçao op om terug te keren naar de onderhandelingstafel en het wetgevingstraject te herzien. Voor de voormalige premier is het van essentieel belang dat de wetgeving niet alleen juridisch solide is, maar ook nationaal en internationaal geloofwaardig en duurzaam wordt uitgevoerd.

