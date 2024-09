Onderwijs Beurzen en schoolverbeteringen dankzij Sandals Foundation Redactie 13-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Sandels

WILLEMSTAD – Via het Care for Kids Scholarship Programme heeft de stichting “Sandals Foundation” bijna 70.000 dollar toegekend aan 42 middelbare scholieren en studenten in het hoger onderwijs van Curaçao. Het programma biedt financiële steun, hulp bij medische kosten, huisvesting en mentorschap gedurende hun studie.

“Wij geloven dat onderwijs meer is dan een toegang tot kennis; het is een levenslijn naar hoop en kansen,” zegt Heidi Clarke, uitvoerend directeur van de Sandals Foundation. “Ik heb gezien hoe deze beurzen levens veranderen en hoe onze investeringen in infrastructuur, docententraining en schoolbenodigdheden bijdragen aan een omgeving waar kinderen kunnen floreren.”

Het Glorieux College heeft de lerarenkamer kunnen renoveren, waardoor docenten een prettige plek hebben om te ontspannen en op te laden. Daarnaast zijn er 220 tassen met in totaal ongeveer 241 kg aan schoolmaterialen uitgedeeld aan leerlingen van het Glorieux College, Kolegio Bellefaas Martis, J.W.Th. Schotborgh, Kolegio Santa Clara, MGR Niewindt College en Kolegio San Dominico.

153