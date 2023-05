Beveiliger haven Curaçao gearresteerd wegens betrokkenheid bij drugssmokkel

WILLEMSTAD – Op dinsdag 9 mei heeft het Recherche Samenwerkingsteam op Curaçao in samenwerking met het Korps Politie Curaçao en de douane een 50-jarige man, R.J.R., gearresteerd. De arrestatie vond plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Na de arrestatie heeft het onderzoeksteam de woning van R.J.R. doorzocht onder leiding van een rechter-commissaris. De verdachte wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij het plaatsen van grote hoeveelheden cocaïne in containers die op de haven aan het Schottegat te Curaçao stonden. De eindbestemming van deze containers was Europa.

R.J.R. was werkzaam als beveiliger op de haven, maar is inmiddels niet meer werkzaam in deze functie. Hij is ingesloten voor nader onderzoek en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.