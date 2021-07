Beveiligingscamera’s helpen bij arrestatie inbrekers

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Beveiligingscamera’s hebben ervoor gezorgd dat onbekende inbrekers snel opgespoord en aangehouden konden worden. Dat gebeurde na een inbraak in een huis aan de Telamonstraat op Vredenberg.

De dieven sloegen daar een raam in, maar gingen er als een speer vandoor, toen bleek dat de bewoner thuis was. De politie was snel ter plaatse, maar verloor de inbrekers uit het oog op de dr. Maalweg. Die werden later herkent op de camerabeelden, waarna aanhouding volgde.

