Bevolking Caribisch Nederland groeit komende zeven jaar met ruim 4.000 inwoners

KRALENDIJK – In 2030 wonen er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar verwachting bijna 32 duizend mensen, vijftien procent meer dan nu het geval is. Het gaat dan om ruim vier duizend inwoners meer. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers en de bevolkingsprognose van het CBS voor Caribisch Nederland.

Op 1 januari van dit jaar telde Caribisch Nederland bijna 28 duizend inwoners, van wie de meesten op Bonaire. Op dat eiland is de bevolkingsgroei naar verwachting ook het sterkst. Dat was in 2011 bij de laatste telling ook al zo.

Volgens de huidige prognoses zal Bonaire in 2030 zestien procent meer inwoners hebben dan in 2022. Voor Sint Eustatius wordt een stijging van tien procent en voor Saba is dat negen procent.

Net als in 2022 zal ruim de helft van de bevolking geboren zijn in Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. In 2030 zal 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn, tegenover 14 procent in 2022.