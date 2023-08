Bevolkingstelling Curaçao begint in september

WILLEMSTAD – Na maanden van voorbereiding staat het Centraal Bureau voor de Statistiek klaar om Senso23 te lanceren. Van 2 september tot 20 oktober bezoeken enquêteurs alle huishoudens op Curaçao om de bevolking en woningen op het eiland te tellen.

Gedurende Senso23 gaan ongeveer 750 enquêteurs van deur tot deur in Curaçaose wijken om individuen te enquêteren. Enquêteurs dragen een blauw ‘hesje’ met het Senso23-logo en identificeren zich met een ‘badge’. Deze badge bevat een foto, naam en handtekening van de directeur.

Een QR-code op de badge kan gescand worden om de officiële status van de enquêteur te verifiëren. Verificatie is ook mogelijk via telefoonnummers 839-2300 of 520-2227, inclusief WhatsApp.

Digitaal

Enquêteurs vullen ditmaal de Senso23-formulieren digitaal in. De vragenlijst is beschikbaar in vier talen, afhankelijk van de voorkeur van het huishouden. Demografische vragen worden door elke bewoner beantwoord, terwijl één persoon per huishouden de vragen over de woning beantwoordt.

Senso garandeert volledige anonimiteit volgens de statistiekwet, met alle verzamelde individuele informatie die geheim moet blijven.

Om het proces te vergemakkelijken, wordt aangeraden relevante informatie bij de hand te hebben. Een checklist op de Senso23-website kan worden gebruikt als hulpmiddel. Als een enquêteur niemand aantreft, wordt een kaart achtergelaten voor een vervolgafspraak.

Samenwerking

CBS rekent op de medewerking van de hele gemeenschap om van Senso23 opnieuw een succes te maken. Iedereen wordt aangespoord om volledig mee te werken en zo bij te dragen aan een duidelijk beeld van de situatie op het eiland.