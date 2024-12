Natuur en Milieu Bewoner Lagun herstellen strand op eigen initiatief Maarten Schakel 24-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bewoners van Lagun hebben afgelopen zaterdag hun strand op eigen initiatief hersteld. Ze hebben zand gestort en blokken weggehaald. Van het graafwerk en de fundering die in oktober werd gestort, is niets meer te zien.

Om 7 uur ’s ochtends kwamen enkele bewoners uit het dorp met een graafmachine en een vrachtwagen om de klus te klaren. Afgegraven zand, dat al die tijd op de parkeerplaats van het strand lag, is verspreid over de bouwwerkzaamheden. Binnen enkele uren was de klus geklaard.

Protest

In oktober startte de overheid met de bouw van een moderne betonnen strandbar. Dat leidde direct tot een golf van protest onder inwoners en toeristen. Daarop werden de bouwwerkzaamheden stilgelegd en is de overheid aan de slag gegaan met een nieuw, natuurlijker ontwerp.

Sindsdien ligt de bouw stil. De reeds gegraven geulen en gestorte fundering lagen sindsdien open en bloot. Ook stonden er enkele stapels cementblokken. Dat maakte het strand niet aantrekkelijker voor haar bezoekers. De overheid had beloofd om het bouwwerk op te ruimen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. De maat voor de bewoners was vol.

Voor een aantal bewoners was de maat vol. Zij hebben er zelf kosten en moeite in gestoken om het strand te herstellen. Daarvoor is geen nieuw zand gebruikt, maar zand dat in oktober afgegraven was en al die tijd op de parkeerplaats van Lagun lag.

Vissershutjes

Het enige beton dat nu nog zichtbaar is, is de vloer van de vissershutjes die een aantal jaar geleden op Lagun stonden. Het oorspronkelijke zand wordt teruggestort door de bewoners. Cementblokken worden van het strand verwijderd.

