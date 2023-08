Bewoner loopt ernstige brandwonden op bij poging bezittingen te redden

WILLEMSTAD – Bij een woningbrand aan de Abacoweg in Buena Vista is zaterdagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op nadat hij probeerde zijn bezittingen uit het brandende huis te redden.

De brand begon tussen drie en vuur uur. Bij aankomst van de politie troffen agenten een kleine houten constructie die volledig in brand stond. Ook troffen ze een man aan die met verschillende brandwonden aan handen, voeten, benen en gezicht buiten lag.

De man was bij bewustzijn en vertelde de agenten dat hij gewond was geraakt toen hij zijn eigendommen in veiligheid wilde stellen. De man is met een ambulance naar het Curaçao Medical Center gebracht voor medische behandeling.