Algemeen Bewoners Doradostraat protesteren tegen uitbreiding Baoase Resort Dick Drayer 16-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Bewoners van de Doradostraat in Marie Pampoen hebben gisteren geprotesteerd tegen de bouwactiviteiten van Baoase Luxury Resort. Ze zijn verontrust over de plannen van het resort en voelen zich onder druk gezet door voortdurende aanbiedingen om hun huizen te verkopen. Het conflict is recent geëscaleerd omdat een aangekondigde ‘golfbreker’ nu een eiland blijkt te zijn, meldt de Èxtra.

In september had het management van Baoase de bewoners geïnformeerd over de bouw van een golfbreker. Hoewel hiervoor een vergunning werd verleend door minister Charles Cooper, zeggen bewoners dat de realiteit niet overeenkomt met wat is beloofd. “We begrijpen de noodzaak van economische ontwikkeling, maar niet ten koste van onze natuur en gemeenschap,” aldus een van de bewoners. Ze vrezen dat flora en fauna in het gebied ernstig worden aangetast door de constructies.

Naast de kritiek op de bouwactiviteiten, klagen de bewoners over overlast zoals vuurwerk dat wordt afgestoken in de buurt, vooral tijdens de nachtelijke uren. “Het resort moet begrijpen dat het midden in een woonwijk ligt en rekening houden met de bewoners,” benadrukken ze.

De situatie heeft emoties losgemaakt bij bewoners, van wie sommigen al hun hele leven in de wijk wonen. Ze betreuren dat de rust en de karakteristieke sfeer van hun buurt verdwijnen. Een van hen verwoordt de frustratie: “Ons land wordt stukje bij beetje verkocht zonder dat er naar ons wordt geluisterd.”

0