Bewoners eisen duidelijkheid over luxe appartementenproject in Zakitó

Bewoners van de Piscaderaweg, waaronder tachtig families, krijgen geen antwoorden van minister Charles Cooper op hun vragen over het bouwproject in Zakitó, dat luxe appartementen en een jachthaven omvat. De bezorgde burgers, die sinds december vorig jaar brieven sturen, klagen over het verlies van zeezicht en hebben andere zorgen over de impact van het project.

Het project in Zakitó, dat deel uitmaakt van de ontwikkeling van het Royal Palm Resort, heeft sinds de goedkeuring van de uitbreidingsvergunningen door de Curaçaose regering in 2020, geleid tot frustraties onder de bewoners. Zij proberen al drie jaar zonder succes duidelijkheid te krijgen over de details van het project van zowel de ontwikkelaar als de overheid.

De bewoners voelen zich genegeerd, aangezien noch de overheid noch de ontwikkelaar hen informatie verstrekt over de start van het project, de duur ervan, en de mogelijke impact op het gebied. Eerdere pogingen om via de Ombudsman informatie te verkrijgen, hebben ook niets opgeleverd, en rechtszaken hebben niet tot een bevredigende uitleg geleid.

De gemeenschap wil onder meer weten hoe groot het project zal zijn, of er een studie is gedaan naar de impact van het project op de natuur, hotels, andere projecten in de buurt en de verkeerssituatie. Ze vragen zich ook af of er rekening is gehouden met de bescherming van mangrovebomen in het gebied, of er ecologische studies zijn uitgevoerd, en of er tijdens de bouw evaluaties worden gepland om de effecten op het milieu te minimaliseren.

Er zijn ook vragen over “horizonvervuiling”, ofwel het blokkeren van het zeezicht, en waarom voor dit project de maximale bouwhoogte van twee verdiepingen niet geldt, waardoor er gebouwen van negen verdiepingen worden gepland die hoger zijn dan de hoofdweg, Helmin Magno Wiels Boulevard.

Bewoners willen ook details over hoe diep de lagune moet zijn om grote jachten van 150 voet aan te kunnen leggen, de uitdagingen om de lagune diep genoeg te maken, en hoe lang de bouw van de jachthaven zal duren. Ze zijn tevens geïnteresseerd in een kopie van de benodigde vergunningen, waaronder de hinderwetvergunning voor het project, en of er goedkeuring is van relevante autoriteiten. Andere vragen betreffen financiële evaluaties van het project, zoals de kosten voor de gemeenschap, marktanalyses, en de impact op de gemeenschap.