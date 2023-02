Bewoners Julianadorp vragen om aandacht voor verboden zwaar verkeer door hun wijk

WILLEMSTAD – Er is nog steeds een groep chauffeurs die zich niets aantrekt van het verbod voor vrachtauto’s om in en door Julianadorp te rijden. Vaak gaat dit gepaard met hoge snelheid en veel lawaai. Dat schrijven bewoners van Julianadorp in een persverklaring.

Zij zijn blij dat, na jaren aandacht vragen, hun roep om verbodsborden voor vrachtverkeer is gehoord, maar de trucks die zich daar niets van aantrekken veroorzaken nu grote veiligheidsrisico’s voor de kinderen en volwassenen die in de straat lopen, fietsen en oversteken. Een ander gevolg is dat het wegdek inmiddels helemaal kapot is gereden, aldus de bewoners.

Het verkeer in en rond Julianadorp is druk vanwege de aanleg van de rotondes op de Jan Noordynweg en de Sint Michielsweg. De tijdelijke opening en doorsteek tussen de Kaminda Dr. Amado Römer, die naar Bullenbaai gaat en Julianadorp veroorzaakt een voortdurende stroom aan zwaar verkeer. De opening aan de kant van de Kaminda Dr. Amado Römer was tijdelijk, maar afsluiting heeft nooit meer plaatsgevonden.

De bewoners erkennen dat die tijdelijke weg ook voordelen biedt voor ouders die hun kinderen dagelijks van en naar de in Julianadorp gevestigde scholen brengen, maar die wegen niet op tegen de nadelen van het zware vrachtverkeer, dat ook nog eens verboden is.

Daarom vragen de bewoners aan de bestuurders van het vrachtverkeer gebruik te maken van de wegen buiten de woonwijk, dus de Helmin Magno Wiels Boulevard en de Kaminda Dr. Amado Römer. Deze wegen zijn gemaakt voor zwaar verkeer.