Natuur en Milieu Bewoners slaan alarm om vervuiling in Zakitó Dick Drayer 05-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bewoners naast de zuidelijke lagune in Zakitó uiten hun zorgen over het baggeren van zwaar vervuilde modder in hun omgeving. De bedrijven GMFB Royal Development Group en The View Resort & Marina, opererend onder Royal Holding I, II en III, verplaatsen volgens de bewoners deze modder van een lagune nabij het ziekenhuis van Curaçao naar een kleinere lagune naast de woonwijk Royal Palm Resort en tegenover het Koredor, een populaire plek voor wandelaars en sporters.

De modder bevat ziekenhuisafval, zware metalen van een voormalige waterfabriek en andere onbekende verontreinigende stoffen. Dit brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee voor bewoners, bouwvakkers en het ecosysteem. Naast een penetrante stank die zich over Zakitó verspreidt, melden bewoners een toename van muggenplagen.

Vanwege de vermeende milieuproblemen en gezondheidsrisico’s hebben bewoners de autoriteiten ingeschakeld en de politie gevraagd om de werkzaamheden onmiddellijk te laten stoppen. Zij vrezen dat de vernietiging van de natuurlijke omgeving in Zakitó ongehinderd doorgaat, zonder adequaat toezicht van de bevoegde instanties. Het gebied, dat historisch bekendstaat om zijn natuur, zou behouden blijven als recreatiegebied, maar lijkt nu volledig te worden ingenomen voor commerciële doeleinden.

Milieuwetgeving

Bewoners roepen op tot transparantie en controle. Zij willen weten of er een Milieu Effect Rapportage (MER) is uitgevoerd en of deze verplicht was voor dit project. Daarnaast vragen zij zich af of de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer correct wordt toegepast. Zonder duidelijke handhaving dreigt volgens hen een verdere aantasting van het kwetsbare ecosysteem, met gevolgen voor de waterstromen, biodiversiteit en leefomgeving van omwonenden.

128