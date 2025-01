Nieuws Curaçao Bewoners Zakito uiten bezorgdheid over woontorens Maarten Schakel 06-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bewoners in de wijk Zakitó hebben opnieuw hun bezorgdheid geuit over de bouw van de acht woontorens aan de lagune. Dat schrijven ze in een persbericht. Directe aanleiding is de bouwsteiger bij één van de torens van ‘The View Resort & Marina’, die deze zaterdag half instortte.

Het project, uitgevoerd door GMFB Royal Development Group, omvat acht appartemententorens “in een drukbezocht en milieugevoelig gebied”, schrijven ze. Volgens de bewoners brengt de bouw ernstige veiligheidsrisico’s, milieuschade en gezondheidsproblemen met zich mee.

Op zaterdag 4 januari stortten externe steigers gedeeltelijk in bij een van de gebouwen in aanbouw. Dit vormt een direct gevaar voor arbeiders, voetgangers en voertuigen op de nabijgelegen Helmin Wiels Boulevard. “De constructies kunnen elk moment instorten,” waarschuwen de bewoners.

Bouwvakkers werken zonder helmen of andere beschermende uitrusting, wat in strijd is met internationale veiligheidsnormen, waarschuwen de bewoners.

Risico’s voor de weginfrastructuur

Braakliggende terreinen tussen Boulevard Wiels en de bouwplaats zijn gevuld met regenwater, wat erosie en mogelijk aardverschuivingen veroorzaakt. Het zware verkeer en de cementwagens hebben al meerdere ongelukken veroorzaakt.

Milieu- en gezondheidsproblemen

Het bouwbedrijf blokkeerde de doorstroming van zeewater naar een nabijgelegen lagune, wat volgens de omwonenden een muggenplaag veroorzaakte. Besmet water uit mangroves werd in zee gepompt, met mogelijk gezondheidsrisico’s voor zwemmers bij Parasasa Beach.

Aanpassingen in de bouw

Verder stippen de bewoners van Zakito aan dat het project zomaar werd gewijzigd van gebouwen met twee tot vier verdiepingen naar tien of elf verdiepingen. Dit is in strijd met lokale hoogterestricties.

Inspecties, vergunningen en milieumaatregelen

De omwonenden eist onmiddellijke inspecties, een herziening van bouwvergunningen, en implementatie van milieumaatregelen. Ze roepen de overheid op om actie te ondernemen en de veiligheid van inwoners en bezoekers te waarborgen.

“Het welzijn van de gemeenschap mag niet worden opgeofferd voor private belangen,” aldus de bewoners.