Algemeen Bewustwordingscampagne tegen ondermijning succesvol afgerond Dick Drayer 30-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De bewustwordingscampagne No Riba Nos Isla is volgens de overheid met groot succes afgerond. De campagne, geïnitieerd door het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC), heeft een breed publiek bereikt en vormt een belangrijke stap in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit op Curaçao.

De campagne kwam tot stand door samenwerking tussen de ministeries van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Gedurende vier weken werden meer dan 113.000 mensen bereikt, met in totaal 3,5 miljoen vertoonde advertenties. Dit leidde tot 7.613 klikken naar de campagnewebsite en 4.122 deelnemers aan een interactieve quiz, die inzicht bood in de impact van ondermijning.

De campagne werd verspreid via Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube en bood content in zowel het Engels als Papiamentu. Er werden diverse communicatiemiddelen ingezet, waaronder korte en lange video’s, carrouseladvertenties en een online quiz, waarmee de boodschap op een interactieve manier werd overgebracht.

“Deze campagne is een belangrijke mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen om onze gemeenschappen sterker en veiliger te maken,” aldus Thyrza Girigorie, coördinator van het ACOC. Het ACOC, dat valt onder het Ministerie van Justitie, richt zich op een integrale en bestuurlijke aanpak van ondermijning. No Riba Nos Isla vormt een essentieel onderdeel van deze strategie.