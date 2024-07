Slavernij Herdenkingsjaar Bewustwordingsjaar slavernijverleden: ‘nog wel een lange weg te gaan’ Redactie 20-07-2024 - 3 minuten leestijd

Gisele Sint Jago

ORANJESTAD – De Arubaanse Stichting BEULAH rapporteert een jaar na de start van het bewustwordingsjaar voor het Nederlandse slavernijverleden vooruitgang. De herdenking heeft zowel in Europa als in het Caribisch deel van het Koninkrijk veel aandacht gekregen en er is zelfs een ministeriële regeling gepubliceerd. Toch zijn er nog tal van uitdagingen, met name op het gebied van racisme en discriminatie, die dringend moeten worden aangepakt.

Gisele Sint Jago van Stichting BEULAH zegt dat er koninkrijkbrede contacten zijn gelegd en grassroots organisaties zich gesteund voelen. “Mensen durven steeds meer hun Afrikaanse roots te omarmen en ervaringen te delen. Maar verhalen over aanhoudende discriminatie en racisme, zoals micro-agressies op de werkvloer en onrechtvaardige behandeling van BIPOC-ondernemers, tonen aan dat er nog een lange weg te gaan is. De komende rechtszaak tegen Adyen NV in Amsterdam kan mogelijk baanbrekend zijn voor de strijd tegen deze ongelijke behandeling.”

BIPOC-ondernemers zijn ondernemers die behoren tot de Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC) gemeenschap. Dit betekent dat zij van Afrikaanse, inheemse of andere niet-witte etnische achtergronden zijn. Deze term wordt gebruikt om de diverse en gemarginaliseerde groepen te beschrijven die te maken kunnen krijgen met specifieke uitdagingen en obstakels, zoals discriminatie en systemisch racisme, binnen het bedrijfsleven en daarbuiten. BIPOC-ondernemers kunnen daarom tegen unieke moeilijkheden aanlopen, zoals ongelijke toegang tot financiering, netwerkmogelijkheden en markten, en hebben vaak te maken met vooroordelen en onrechtvaardige behandelingen.

Ketenen verbreken

Sint Jago wijst op de voortdurende noodzaak om bewustwording te vergroten en institutionele veranderingen door te voeren, zowel op macro- als microniveau. Volgens Sint Jago heeft het bewustwordingsjaar geholpen om mentale en emotionele ketenen te verbreken, maar de strijd tegen onderdrukking en discriminatie is nog lang niet voorbij. “Het is aan ons om de sporen van deze strijd vast te leggen voor toekomstige generaties.”

“Het bewustwordingsjaar heeft laten zien dat de weg naar volledige erkenning en gelijkheid nog vol hindernissen zit. De ervaringen van werknemers en ondernemers met een migratieachtergrond benadrukken de noodzaak voor structurele veranderingen. Deze veranderingen moeten worden ondersteund door brede maatschappelijke en institutionele inspanningen om een echt inclusieve samenleving te creëren”, aldus Sint Jago.

Rechtszaak

Op 6 augustus komt een zaak voor het Civiele Gerecht van Amsterdam die volgens de stichting BEULAH baanbrekende gevolgen kan hebben. “De kleine onderneming The Studygroup BV daagt het beursgenoteerde bedrijf Adyen NV voor de rechter vanwege vermeende oneerlijke handelspraktijken, waaronder het niet verstrekken van een schriftelijk contract, het met terugwerkende kracht wijzigen van afspraken, ongepaste invloed (machtsmisbruik) en de hieruit voorvloeiende aanzienlijke schadeclaim.

Deze zaak belicht de uitdagingen waarmee BIPOC-ondernemers worden geconfronteerd en kan een belangrijke stap zijn naar rechtvaardigheid en gelijkheid in het bedrijfsleven.

“Het bewustzijns jaar heeft als winst nadere emotionele en mentale ketenen verbroken en ons laten inzien, dat de strijd die onze voorouders begonnen waren tegen onderdrukking, ongelijke behandeling en discriminatie nog niet gestreden is: Power Is Not Given, It IsTaken. En wij zijn het aan onze nazaten verschuldigd om de sporen van onze strijd in beeld, geluid en op schrift vast te leggen”, aldus Sint Jago.

