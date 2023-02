Beyond Kultura lanceert videoverhalenboek Mina Marina

PHILIPSBURG – Beyond Kultura Events Foundation lanceerde haar nieuwste video-verhalenboek voor kinderen, Mina Marina, met een blue-carpet event in het National Institute of the Arts.

Ouders en kinderen in zeemeerminnenkostuums en kleurrijke vrijetijdskleding genoten van een middagpyjamafeest met zeeblauwthema, om het lokaal geproduceerde videoverhalenboek Mina Marina te lanceren, gebaseerd op het kinderboek van Loekie Morales, gepubliceerd in het Nederlands en het Engels in 2008.

Derde

In dit verhaal gaat een zeemeermin in op haar zorgen over de vervuiling van de Caribische Zee. Ze wordt verliefd op Perucho, een Indiase meerman, en samen vechten ze om alle zeedieren te beschermen. Het boek en het videoverhalenboek bevatten de illustraties van kunstenaar Ria Commandeur.

Tijdens het evenement dansten kinderen met NIA-oprichter Arlene Halley op het Mina Marina-thema, bedacht en gearrangeerd door Morales en Van Putten, en schilderden ze hun favoriete zeedieren, die nu te zien zijn op NIA’s Wall of Fame.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe verkorte versie van het Mina Marina-verhalenboek en het video-verhalenboek zal in maart 2023 klaar zijn voor tv-uitzending op de Antilliaanse eilanden.

De video zal ook online beschikbaar zijn op www.tvcarib.com en www.beyondkultura.com.