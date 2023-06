Bezetting hotelkamers Curaçao daalt, kamerprijs stijgt

WILLEMSTAD – Afgelopen maand mei hadden de hotels op Curaçao een gemiddelde kamerbezetting van 64 procent. Dat is een daling van bijna drie procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, volgens gegevens van de Curaçao Hotel and Tourism Association CHATA.

Daarentegen zagen de hotels een stijging van ruim zes procent in de gemiddelde kamerprijs per dag. Wie een nachtje in een hotel wil slapen betaalt daarvoor gemiddeld 208 dollar.

De gegevens, verzameld uit een steekproef van 17 hotels met 2.866 kamers, tonen volgens CHATA ook een groei van tien procent in het totaal aantal bezoekersovernachtingen. Daarbij daalde de gemiddelde verblijfsduur van toeristen van met bijna één nacht naar iets meer dan acht dagen.

Tussenstops

De Curaçao Tourist Board meldt daarnaast dat Curaçao in mei een stijging zag van bijna 22 procent in het aantal bezoekers dat via tussenstops arriveerde. Het ging in mei om een totaal van bijna 44 duizend tussenstops. Het aantal tussenstops uit de Verenigde Staten groeide explosief met 138 procent, terwijl het aantal tussenstops uit Nederland daalde met ruim vijftien procent.

Ook het cruisetoerisme floreerde, met een toename van bijna 44 procent in cruisepassagiers in mei, en een groei van 105 procent in de eerste vijf maanden van 2023 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In totaal ontving Curaçao in deze periode 162 cruiseschepen met aan boord bijna 412 duizend passagiers.