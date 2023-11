Bezetting kleine accommodatie in oktober op 58 procent

WILLEMSTAD – De totale bezettingscijfers voor accommodaties in de groep alternatieve accommodaties op Curaçao bedroegen in oktober 58 procent. Dit is een daling ten opzichte van de bezetting een jaar geleden. “Toen werd er nog een gemiddelde van 67 procent gehaald”, zegt belangenvereniging CASHA.

Deze daling staat in contrast met de stijging van het aantal toeristen op Curaçao. Enerzijds komt dit volgens CASHA omdat op dit moment meer toeristen kiezen voor all-in resorts en andere grote resorts en anderzijds omdat op Curaçao het voorbije jaar het aantal alternatieve accommodaties is toegenomen.

Maar er is volgens de organisatie goed nieuws te melden. Omdat Corendon vanaf november zelf op Curaçao vliegt, zijn er plots veel meer stoelen beschikbaar op de lijnvluchten van KLM en TUI.

CASHA hoopt dat er vanaf november weer meer Europeanen die voor alternatieve accommodatie kiezen, Curaçao gaan bezoeken. Wat goed is voor alle ondernemers binnen de toeristische sector omdat deze groep ervoor bekendstaat dagelijks op het eiland rond te trekken.