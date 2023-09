Bezetting kleine vakantie-accommodaties daalt fors in augustus

WILLEMSTAD – Kleine accommodaties op Curaçao hadden in augustus samen een gemiddelde bezetting van 52 procent. Dat is fors lager dan vorig jaar toen de bezetting nog op 68 procent uitkwam. Dat meldt Casha, de belanghebbende vereniging van kleine vakantieverblijven.

De accommodaties die zich richten op andere markten dan Europa, merken ook een verschil in de lengte van het verblijf van hun gasten. Deze zijn gehalveerd.

Waar toeristen uit Europa twee weken verblijven, kiezen de andere markten voor maximaal zeven dagen vakantie.

Ook de duikers hebben een mindere maand gehad. Waar het vorig jaar het totale bezettingscijfer 75 procent was, is het nu 33 procent voor de maand augustus.

Autoverhuur, hetzelfde verhaal. Vorig jaar waren acht op de tien auto’s in de verhuur, dit jaar ligt dat op onder de zes auto’s (55 procent).

Er zijn al met al te weinig toeristen bij de lokale bedrijven. Op dit moment zijn de cijfers van het CTB over augustus nog niet vrijgegeven, zodat Casha haar cijfers nog niet kan vergelijken met de algemene cijfers. Zo is er nog geen zicht op het totaal aantal nachten ten opzichte van vorig jaar en 2019.

Vorige maand zagen we dat ondanks het toenemend aantal toeristen er een duidelijke daling was te melden in het aantal verkochte nachten. Naast deze marktverschuiving heeft Casha de cijfers van het CTB ook nodig om te kunnen oordelen hoeveel mensen in een all-in verblijven.

Die nemen heel beperkt deel aan de lokale economie, maar zorgen er wel voor dat er minder vliegtuigstoelen beschikbaar zijn voor de toerist die zich wel op het eiland begeeft.