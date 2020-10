Bezetting particuliere appartementen 25 procent

Willemstad – De gemiddelde bezetting van particuliere appartement-verhuurders in september was 25 procent. Dat meldt Casha, de overkoepelende organisatie voor vakantieverhuur.

Het aantal annuleringen verdubbelde in die maand. Angst voor een lockdown, hier of in Nederland is meestal de reden. Ook het vliegen met een mondkapje en het gedoe met PCR-testen wordt opgegeven als reden om niet meer te komen.

De cijfers van Casha hebben betrekking op 25 appartementen, villa’s en boetiekhotels.



