Bezettingscijfers appartementen dalen licht, toch ruim meer toeristen op het eiland

WILLEMSTAD – In juli 2023 was de bezetting van de accommodaties op Curaçao 63 procent, dat blijkt uit de gegevens van 11 deelnemende accommodaties, verenigd in CASHA. Iets lager dan vorig jaar juli, toen de bezetting 64 procent was.

Volgens de overkoepelende organisatie lijkt het dat er weinig toeristen zijn. De stranden rustig zijn en er is ruimte in restaurants. Cijfers van het CTB laten zien dat er bijna zes procent meer toeristen naar het eiland zijn gekomen dan vorig jaar.

Waar?

CASHA vraagt zich af waar deze toeristen dan verblijven. Een mogelijke verklaring is de groei van all-inclusive resorts en de verschuiving van de markt van Europa naar de Verenigde Staten. Toeristen in all-inclusive resorts blijven vaak op het resort zelf, waardoor ze minder buiten het resort uitgeven.

Bovendien blijven Amerikaanse toeristen over het algemeen korter op het eiland dan Europese toeristen. Dit kan de daling in het totaal aantal overnachtingen, van ruim 500 duizend naar krap 492 duizend, ondanks de toename in het aantal toeristen, verklaren, aldus CASHA.

Prijzen

Voor toeristen die niet in all-inclusive resorts verblijven, is de stijging van de kosten een terugkerend probleem. Hoge vliegticketprijzen, duurdere boodschappen en stijgende restaurantprijzen dragen bij aan het gevoel dat alles duurder is geworden.

Dit gevoel wordt versterkt bij terugkerende toeristen die merken dat de prijzen op het eiland in verhouding meer gestegen zijn dan elders.