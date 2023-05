Bezettingsgraad april accommodaties Curaçao 86 procent

WILLEMSTAD – Dertien Curaçaose accommodaties vertegenwoordigd in Casha kregen in april 86 procent van de kamers verhuurd in de maand april. Dat is tien procent meer dan vorig jaar dezelfde maand.

Daarmee is 2023 volgens de belangenorganisatie van kleine verhuurders goed begonnen. Maar liefst 1470 toeristen genoten in april van de accommodaties.

Volgens Casha zijn er ook deze maand weer heel veel last minute boekingen. Dit komt, zo is hun indruk, nog steeds door de hoge ticketprijzen. Ook merken de verhuurders dat de toeristen de prijzen van de boodschappen erg duur vinden.

Daarnaast valt het op dat er minder toeristen uit Nederland komen. Die markt loopt niet zoals het zou moeten, concludeert Casha.