natuur Bezorgdheid onder bewoners Jan Thiel over toeristisch project in woonwijk Redactie 2024-03-26 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Bewoners van Jan Thiel uiten hun zorgen over de ontwikkeling van een toeristisch project midden in hun woonwijk. Dit blijkt uit gesprekken die de ochtendkrant Èxtra heeft gevoerd met enkele bewoners. Zij vrezen voor hun privacy en de rust in de wijk door de plannen om een deel van de wijk, bekend als ‘Kabakuchi’, te bestemmen voor commerciële toeristische doeleinden.

Het gaat om de heuvel van Kabakuchi, het zuidoostelijke deel van Vista Royal dat zichtbaar is vanaf de rotonde van Jan Thiel aan het einde van de Caracasbaaiweg.

De zorgen leven al langer onder de bewoners, die een bezwaarschrift met brede steun onder de wijkbewoners hebben ingediend bij de verantwoordelijke ministeries. Maar tot op heden hebben zij geen reactie ontvangen. De recente start van grondwerkzaamheden heeft de bezorgdheid verder aangewakkerd, ondanks dat er volgens de bewoners nog geen formele bouwvergunning is afgegeven.

De Èxtra rapporteert dat de bewoners direct contact hebben gezocht met Dwigno Puriel, Secretaris-Generaal van het ministerie van VVRP, die verantwoordelijk is voor het verstrekken van bouwvergunningen.

Puriel heeft aangegeven dat zijn ministerie nog geen bouwvergunning heeft uitgegeven en heeft het Team Handhaving opdracht gegeven voor een nader onderzoek. Later werd duidelijk dat het ministerie van GMN een speciale vergunning heeft afgegeven, maar waarvoor is niet duidelijk, een bouwvergunning kan het in ieder geval niet zijn.

De bewoners maken zich daarnaast zorgen over de milieuschade die al is aangericht door het verwijderen van mangrovebomen en -planten tijdens de schoonmaakwerkzaamheden. Er is hun verteld dat er plannen zijn om de mangroven te herplanten.