Bezorgdheid over transparantie bij aanbesteding Zakitó

WILLEMSTAD – Movimentu Save Zakitó, een actiegroep van bewoners uit het Zakitó-gebied, uit grote zorgen over de recente aanbesteding die het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) op 3 januari heeft aangekondigd. Het betreft een terrein van ruim 78.000 vierkante meter, waarvan ontwikkelaars binnen slechts twee weken een plan moeten indienen.

De actiegroep benadrukt dat zij niet tegen ontwikkeling op Curaçao zijn, maar pleiten voor transparante en duurzame processen die ten gunste komen van de gehele gemeenschap. Volgens hen ontbreekt het de huidige procedure aan openheid en respect voor richtlijnen uit het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Ook vrezen zij dat het project de natuur en traditionele leefomgeving van het Zakitó-gebied ernstig zal aantasten.

Kritiek

Movimentu Save Zakitó wijst op verschillende problemen. Zo is de termijn van twee weken om voorstellen in te dienen te kort voor een project van deze omvang. Ook maken zij zich zorgen over een mogelijk bestaand masterplan tussen de overheid en een ontwikkelaar, waarvan de inhoud niet openbaar is gemaakt. Daarnaast zijn al werkzaamheden gestart zonder dat geïnteresseerde partijen toegang hebben gekregen tot essentiële informatie.

Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan, dat regels stelt over onder andere bouwhoogtes, landgebruik en milieueffecten, wordt volgens de groep genegeerd. Verder zou de overheid eerdere beloftes om het Zakitó-gebied als recreatiegebied te behouden, niet nakomen. “Volledige bebouwing en privatisering verstoren het ecosysteem, zoals de mangroven en koraalriffen, en verminderen de leefkwaliteit van bewoners door stank en muggenoverlast,” aldus de groep.

Oproep

Movimentu Save Zakitó eist een correctie van de huidige procedure, inclusief eerlijke concurrentie en toegang tot informatie zoals het bestaande masterplan. Ook vragen zij dat het EOP strikt wordt nageleefd en dat de belangen van de lokale bevolking worden beschermd. Daarnaast dringt de groep aan op een reactie op eerdere informatieverzoeken onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (LOB), die sinds eind 2023 onbeantwoord blijven.

De groep overweegt juridische stappen en roept andere belanghebbenden op om zich aan te sluiten bij de verdediging van duurzame ontwikkeling op Curaçao. Ze herinneren de bevolking eraan dat de verkiezingen van 21 maart een kans bieden om politieke partijen te dwingen tot meer inclusieve ontwikkeling.

“Het is tijd om de belangen van de gemeenschap en het behoud van ons natuurlijke erfgoed centraal te stellen,” aldus Movimentu Save Zakitó.