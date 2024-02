Biblioteka Nashonal Kòrsou heeft nieuwe digitale hulpdienst

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag biedt de Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion, ondersteuning voor iedereen die hulp nodig heeft bij het navigeren in de digitale wereld. DigitalHelp, de naam van deze nieuwe service, biedt persoonlijke begeleiding bij vragen over de PC, laptop, tablet en smartphone.

Twaalf medewerkers van de bibliotheek hebben recentelijk een speciale training afgerond om zo beter te kunnen inspelen op de digitale vragen van bezoekers. Zij zijn nu uitgerust om hulp te bieden bij diverse digitale apparaten, waaronder Windows-pc’s, tablets, Macs en smartphones. Mocht een probleem niet direct opgelost kunnen worden, dan zullen zij doorverwijzen naar geschikte hulp of ondersteuning.

DigitalHelp is een kosteloze service van de bibliotheek en is beschikbaar gedurende de openingstijden. Bezoekers kunnen hun eigen apparaat meenemen of gebruikmaken van de computers die in de bibliotheek beschikbaar zijn.

Kennisbron

“Vroeger zochten we informatie op in boeken, maar tegenwoordig is het internet onze voornaamste kennisbron,” legt Yvonne Willemsen van Stichting Cultuur Kameleon uit, die samen met Sygline Scheper verantwoordelijk is voor de training. Willemsen benadrukt het belang van bibliotheken in het ondersteunen van internetgebruik, vooral voor de oudere generatie die niet is opgegroeid in het digitale tijdperk.

Naast DigitalHelp biedt de bibliotheek in samenwerking met Stichting Cultuur Kameleon ook SeniorWeb cursussen aan. In tien lessen worden senioren wegwijs gemaakt in de digitale wereld, met onderwerpen variërend van het schrijven en opslaan van documenten, tot het gebruik van WhatsApp en online bankieren.

Volgens Willemsen zijn deze vaardigheden essentieel om mee te kunnen blijven doen in onze steeds verder digitaliserende maatschappij. Met steun van de Samenwerkende Fondsen zijn al honderden senioren geholpen en de bibliotheek hoopt nog velen te kunnen bijstaan.

Toekomst

In de toekomst plant de bibliotheek ook cursussen over online solliciteren en het maken van een professioneel CV aan te bieden.

De Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion is gevestigd op Schottegatweg Zuid 36 in het voormalige pand van Radio Shack.