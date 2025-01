Nieuws uit Nederland Bibliotheek Diana Lebacs geopend in Den Haag Redactie 28-01-2025 - 2 minuten leestijd

Gevolmachtigd minister Carlson Manuel knipt het lintje door | Foto Èxtra

WILLEMSTAD – Curaçao heeft nu zijn eigen bibliotheek in Nederland, gevestigd in het Kas di Kòrsou in Den Haag. De bibliotheek, die de naam draagt van de bekende Curaçaose schrijfster Diana M. Lebacs, werd officieel geopend door de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlson Manuel.

Tijdens de ceremonie sprak Manuel vol trots over dit historische moment. “Dit is een mijlpaal voor Curaçao. Onze geschiedenis blijft levend door deze bibliotheek, en het Kas di Kòrsou speelt daarin een sleutelrol,” verklaarde hij. Vanaf maart kunnen bezoekers iedere vrijdag de collectie bekijken.

Het naambordje bij de ingang van de bibliotheek

De bibliotheek biedt een uitgebreide verzameling boeken, variërend van publicaties uit de jaren veertig tot hedendaagse werken. Slechts 25 procent van de collectie is momenteel tentoongesteld.

Naast de nieuwe bibliotheek biedt het Curaçaohuis hulp aan burgers met vragen over hun rechten en plichten en werkt het samen met diverse stichtingen om praktische ondersteuning te bieden.

De realisatie van de bibliotheek is mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers, waaronder Sabi de Bies, die zonder financiële compensatie haar tijd en inzet heeft gegeven. Samen met haar collega David Marques Ferreira en andere vrijwilligers heeft zij de inrichting van de bibliotheek verzorgd. Tijdens de ceremonie werd De Bies bedankt met een boeket bloemen als blijk van waardering.

De minister benadrukte dat de bibliotheek niet alleen een plek is om boeken te lezen, maar ook een middel om de Curaçaose cultuur in Nederland levend te houden. “Het Kas di Kòrsou is een huis van informatie en cultuur, en deze bibliotheek versterkt die missie,” aldus Manuel.

Diana Lebacs | Foto: Dick Drayer