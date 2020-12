Bicentini gaat voor trainerschap betaald voetbal

29 Gedeeld

Willemstad – Remko Bicentini kan zich na zijn ontslag als bondscoach opmaken voor een nieuwe klus. Hij is toegelaten tot de UEFA Pro-opleiding, de hoogste trainersopleiding van Nederland.

Met het diploma daarvan kan de 52-jarige ex-bondscoach zelfstandig aan de slag als hoofdtrainer in het betaald voetbal. In totaal hebben zich tien trainers aangemeld voor de cursus bij de KNVB, de Nederlandse voetbalbond. De selectie voor deze opleiding is streng.

