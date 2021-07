Bicentini met Canada naar halve finale GoldCup

Assistent bondscoach Remko Bicentini heeft met Canada de halve finale van de Gold Cup bereikt. Zijn team won met 2-0 van Costa Rica en treft nu titelverdediger Mexico. In de andere halve finale treft Qatar de Verenigde Staten. De voetballers van de VS wonnen met 1-0 van Jamaica.

Bicentini zegt dat dit een historisch moment is voor Canada nu het voor het eerst in een halve finale van de Gold Cup staat. Die wedstrijd wordt op 2 augustus gespeeld in Houston dichtbij de Mexicaanse grens.



