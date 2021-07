Bicentini met Canada naar kwartfinales Gold Cup

Assistent trainer van Canada, Remko Bicentini heeft zich met zijn team geplaatst voor de kwartfinales van de Gold Cup. In Kansas City, waar Canada in het Children’s Mercy Park al zijn groepswedstrijden afwerkt, werd het 1-4 tegen Haïti.

Martinique werd in het openingsduel al met dezelfde cijfers verslagen, waardoor een plek in de kwartfinale nog voor de laatste groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten al zeker is.

Daar wacht mogelijk een ontmoeting met de winnaar of nummer twee van Groep C, de poule waarin Suriname reeds uitgeschakeld is en Costa Rica en Jamaica nog strijden om de eerste plek.

Vertrouwen

“Het is een uitstekend resultaat zoals we zijn begonnen aan dit toernooi, twee wedstrijden gespeeld, zes punten, acht doelpunten voor en twee tegen, dat geeft vertrouwen. Zondag spelen we de kraker en beladen laatste wedstrijd in deze poule tegen gastland USA, dat zich ook geplaatst heeft voor de kwartfinales. Maar ik denk dat dit geen vriendschappelijk onderonsje gaat worden”, zegt Bicentini.

Canada heeft om verschillende redenen niet de beschikking over bepalende spelers als Alphonso Davies van Bayern München, Jonathan David van Lille OSC en Milan Borjan van Rode Ster Belgrado. Maar ook de Verenigde Staten missen belangrijke spelers, waaronder Weston McKennie van Juventus, Christian Pulisic van Chelsea en Sergiño Dest van Barcelona.

Amerika won zijn eerste twee wedstrijden ook, met 1-0 van Haïti en met 1-6 van Martinique. Daardoor staat in de laatste groepswedstrijd alleen nog de eerste plek in Groep B op het spel. En vooral de eer. Want als er een land is van wie Canada dolgraag wil winnen, is het wel buurman Amerika.