Bicentini win met Canada met 11-0

Boven: Remko Bicentini met de man van de hatrick, invaller Lucas Cavalini

Onder: Assistent Remko Bicentini met bondscoach John Herdman

Canada heeft maandagavond met maar liefs 11-0 gewonnen van de Kaaimaneilanden. Het team van van assistent-bondscoach Remko Bicentini doet goede zaken op weg naar het WK van 2022 in Qatar.

“Natuurlijk wisten we dat dit niet de sterkste tegenstander is, maar je moet wel het vermogen hebben om 90 minuten volle bak te kunnen en willen gaan, en dat heeft de ploeg fantastisch gedaan.”, aldus Bicentini.

Het vorige scoringsrecord van de Canadese mannen was 8-0 tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden in september 2018 in de kwalificatiewedstrijd van de CONCACAF Nations League.

Alphonso Davies en Mark-Anthony Kaye scoorden elk tweemaal terwijl Frank Sturing, Cyle Larin, David Wotherspoon en Alistair Johnston doelpunten toevoegden voor Canada, dat na 27 minuten met 4-0 voorstond en bij de rust 6-0.

Cavallini, die de vorige keer een hattrick had kunnen hebben tegen Bermuda maar geen geluk had voor het doel, verhoogde zijn Canadese totaal naar 14 met doelpunten in de 68e, 74e en 76e minuut.

Canada staat op de 73e plaats op de FIFA-ranking, 120 plaatsen boven de Kaaimaneilanden.

Canada opende zijn kwalificatiecampagne afgelopen donderdag met een 5-1 overwinning op nummer 169 Bermuda in Orlando. De Kaaimaneilanden verloren woensdag met 3-0 bij Suriname. Het elftal van Dean Gorré deelde een dreun uit aan de nummer 200, Aruba.

De volgende wedstrijd voor Canada is op 5 juni tegen datzelfde Aruba en een thuiswedstrijd op 8 juni tegen Suriname. Of de Canadezen in juni thuisspelen, hangt ervan af of de pandemiegerelateerde grensbeperkingen worden versoepeld.