Bicentini wint met Canada eerste wedstrijd tegen Haïti

Canada heeft in de tweede ronde van de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar gewonnen van Haïti: 0-1. Het team met assistent-bondscoach Remko Bicentini heeft nu aan een gelijkspel voldoende om de finale ronde te bereiken.

“We wilden meer maar jammer genoeg waren we niet effectief genoeg met de kansen die we kregen”, zegt Biccentini. “In de eerste helft hebben we de wedstrijd volledig gedomineerd, met en zonder bal, de tweede helft heeft de ploeg de absolute wil getoond om te winnen, Haiti ging aanvallender spelen om de gelijkmaker te forceren, maar de organisatie en vechtlust bleef geweldig overeind”.

Canada speelt dinsdag 12 juni de thuiswedstrijd tegen Haïti.

De winnaar van deze twee duels treft in de finaleronde in een hele competitie de toplanden van de CONCACAF-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De beste drie gaan naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.