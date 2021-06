Bicentini wint met Canada en gaat door naar volgende ronde

Remko Bicentini is met Canada door naar de derde ronde. Die moet uiteindelijk leiden tot een plek op het WK van 2022 in Qatar. Het team van assistent bondscoach Remko Bicentini had aan een gelijkspel genoeg, maar denderde door en gaf Suriname een pak slaag.

Het duel eindigde in 4-0. Canada moet nu in de volgende ronde over twee duels met Haïti afrekenen. Die ontmoetingen zijn op 12 en 17 juni.

