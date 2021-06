Bicentini wint met Canada ruim van Aruba

Remko Bicentini met Abdul de keeper nu van Aruba.

Bicentini had hem eerder onder zijn hoede, toen nog met het voormalige Nederlandse Antillen.

Remko Bicentini kent een vliegende start van het WK-kwalificatiecyclus. Canada won zaterdagavond ruim van Aruba. De ploeg met assistent-coach Remko Bicentini had geen kind aan de ploeg van Stanley Menzo: 0-7. Canada gaat aan kop in de kwalificatiepoule.

In de eerste helft wist Aruba Canada nog aardig bij te benen (0-2), maar na de rust drukte Canada door en moest doelman Eric Abdul zich nog vijfmaal gewonnen geven.

In deze groep B gaan Canada en Suriname nu met een gelijk aantal punten op kop, negen uit drie duels. Alleen het doelsaldo van Canada (+22) in vergelijking met dat van Suriname (+15).

In maart won Canada al met 5-1 van Bermuda. De 2e kwalificatie wedstrijd 29 maart scoorde de ploeg met Bicentini er ook op los. Met maar liefst 11-0 werd de Cayman Islands compleet van de mat gespeeld.



“Natuurlijk weten we dat dit niet de sterkste tegenstanders zijn, maar je moet wel het vermogen hebben om negentig min volle bak te kunnen en willen gaan, en dat heeft de ploeg weer fantastisch gedaan. Meestal zie je ploegen verslappen bij een ruime voorsprong, en verslapt de concentratie, waardoor het slordig wordt”, aldus Remko Bicentini.



De winnaar van de kwalificatiegroep plaatst zich voor de volgende fase van de WK-kwalificatiecyclus van de CONCACAF (de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika). “Het absolute doel van Canada is het WK 2022 in Qatar, daar gaan we alles voor doen”, aldus Bicentini