Evenementen Big Live Nature Quiz voor kinderen Dick Drayer 15-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op vrijdag 1 november organiseert de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) een bijzondere kans voor kinderen uit het Caribisch gebied om hun kennis over de natuur te vergroten. De Big Live Nature Quiz – Kids Edition is een gratis educatief evenement, speciaal gericht op basisschoolkinderen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Tijdens deze quiz kunnen leerlingen hun kennis testen en strijden tegen leeftijdsgenoten uit de regio, terwijl ze meer leren over de unieke natuur van hun eiland.

De quiz richt zich op kinderen in groep 7 en 8 (in het Engelstalige schoolsysteem: grades 5 en 6) en staat open voor zowel individuele deelnemers als teams van maximaal vier kinderen. Scholen kunnen meerdere teams inschrijven, en leraren moeten hun teams van tevoren registreren via de officiële website van de quiz. Het doel van de quiz is om kinderen op een leuke en interactieve manier te leren over de biodiversiteit van de Nederlandse Cariben.

Met het thema ‘Natuur’s Locals, Nieuwkomers en Indringers’ richt de quiz zich op inheemse diersoorten, uitheemse soorten die de eilanden hebben bereikt, en invasieve soorten die de natuurlijke omgeving verstoren. Door middel van interactieve meerkeuzevragen leren de kinderen belangrijke feiten over deze ecosystemen en krijgen ze inzicht in hoe ze hun eilanden beter kunnen beschermen.

Samenwerking

De Big Live Nature Quiz is een gezamenlijk initiatief van de zes Nederlands-Caribische eilanden en wordt ondersteund door een netwerk van natuurorganisaties, waaronder de Aruba Conservation Foundation, CARMABI op Curaçao, STINAPA op Bonaire, de Saba Conservation Foundation, de St. Eustatius National Parks Foundation (STENAPA), en de Nature Foundation Sint Maarten.

De quiz vindt plaats van 8:30 tot 9:15 uur in de ochtend (in het Caribisch gebied) op vrijdag 1 november. De vragen zijn gebaseerd op het BioNews Kids-magazine, een speciale uitgave van DCNA waarin kinderen op een toegankelijke manier worden geïnformeerd over de natuur. Voorbereiding is niet vereist, maar het lezen van het magazine kan de kans op een goede score verhogen. Het magazine is beschikbaar in vier talen: Engels, Nederlands, Papiamentu en Papiamento, en wordt vooraf naar deelnemende scholen gestuurd.

Inschrijven

Hoewel deelname aan de quiz gratis is, moeten leraren hun teams vooraf inschrijven. Dit kan via de officiële website: www.BigLiveNatureQuiz.org.

