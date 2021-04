Bij bijna tien procent van de ongelukken is een RHD-auto betrokken

WILLEMSTAD – Bij bijna tien procent van alle ongelukken op Curaçao in 2020 was een auto betrokken met het stuur aan de rechterkant. Het gaat om in totaal 1561 botsingen.

Vorig jaar waren er ruim 9.500 ongelukken op de Curaçaose weg, waar bijna 15.000 voertuigen bij waren betrokken. In meer dan de helft van het aantal ongelukken met een Right Hand Drive-auto, had de bestuurder ook schuld aan het ongeluk.

Lees ook: