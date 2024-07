Politie en Justitie Bij tien procent van de ongelukken op Curaçao is een auto betrokken met het stuur rechts Redactie 09-07-2024 - 1 minuten leestijd

Bij ongeveer tien procent van de ruim elfduizend ongelukken op Curaçao in 2023 was een auto betrokken met het stuur aan de rechterkant, de zogenaamde RHD-auto’s. Dat is op te maken uit de jaarcijfers van Forensys, die namens de verzekeringsmaatschappijen ongevallen registreert.

In 2022 was dat percentage iets lager. Bij 9,6 procent van alle ongelukken was toen een auto met het stuur aan de rechterkant betrokken. In 2021 was dat nog ruim dertien procent.

De gegevens zijn moeilijk te duiden omdat Forensys niet rapporteert hoeveel verzekerde auto’s het stuur aan de rechterkant hebben. Van de 1098 ongelukken waarbij een auto betrokken was met het stuur rechts bleken 631 RHD’s schuldig te zijn aan het ongeluk. Dat is ruim 57 procent.

