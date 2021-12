Bijeenkomsten van meer dan honderd mensen niet meer toegestaan op Curaçao

45 Gedeeld

WILLEMSTAD – Bijeenkomsten van meer dan honderd mensen zijn vanaf morgen niet meer toegestaan. Ook niet met QR-code. Vanochtend tijdens de persconferentie zal de regering uitleg geven.

Het besluit is genomen vanwege de snelle verspreiding van het virus sinds enkele dagen. Vermoedelijk gaat het om de omicron-variant, maar of die op het eiland is, moet nog worden bevestigd. Curaçao gaat ook de campagne om boosterprikken te zetten intensiveren. Die worden door Nederland geleverd. Premier Pisas benadrukt dat de inzet voor vaccinatie gericht blijft op het voorkomen van een totale lockdown.

