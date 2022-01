Bijna 10.000 mensen op Curaçao besmet

52 Gedeeld

Bijna tienduizend mensen op Curaçao zijn besmet met het covid-19 virus. Vandaag kwamen er ruim 1100 nieuwe besmettingen bij. Gisteren overleden er drie mensen in ziekenhuis, vandaag twee. Het totaal aantal mensen dat bezweken is aan de gevolgen van het virus sinds het begin van de pandemie is nu 199.

In de intensive care liggen nu elf mensen, een meer dan gisteren. Op de covid-afdeling liggen twintig patiënten, net als gisteren.

Na een aanvankelijke daling op maandag steeg dinsdag het aantal besmettingen opnieuw. Het record van donderdag 6 januari werd vandaag niet gehaald, maar het scheelde weinig. Met 9.979 actieve cases is wel een record bereikt. Nog nooit hadden zoveel mensen tegelijk covid op het eiland.

Aruba

Het aantal besmettingen op Aruba liep vandaag iets terug. 575 mensen werden positief getest op covid-19, 135 minder dan gisteren.

Het aantal actieve cases daalde van bijna 3.300 naar iets meer dan 3.000. Ruim 900 mensen mochten hun isolatieplek verlaten. Zij hebben geen covid-symptomen meer en zijn ook niet meer besmettelijk.

Eén patiënt mocht de intensive care verlaten, daar liggen nu nog drie mensen met covid19. Op de covid-afdeling liggen 23 patiënten, drie minder dan gisteren.

Bonaire

Op Bonaire is vandaag een patiënt aan de gevolgen van covid overleden. Sinds het begin van de pandemie zijn 25 mensen overleden aan covid-19 op Bonaire.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg fors. Er kwamen vandaag 158 positief geteste mensen bij. Het aantal actieve cases steeg van 787 gisteren naar 815 vandaag.

In het ziekenhuis liggen vier patiënten met covid-19, net zoveel als gisteren.