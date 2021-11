Bijna 200 actieve besmettingen op Bonaire

3 Gedeeld

KRALENDIJK – Het aantal actieve besmettingen op Bonaire blijft stijgen. Gisteren werden er maar liefst 37 personen positief getest op het coronavirus, daardoor blijft Bonaire nog maar net onder de 200 actieve coronacases, 198 om precies te zijn.

Ook is er een nieuwe coronadode geregistreerd op het eiland, het gaat om de 22e patiënt die overleden is aan de gevolgen van het virus. Ook ligt er een nieuwe coronapatiënt in het ziekenhuis, in totaal liggen er nu twee patiënten die besmet zijn met covid-19 in het Mariadal ziekenhuis.

