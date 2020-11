Bijna dubbel aantal gewonden in Curaçaose verkeer

35 Gedeeld

Foto: Èxtra

Curaçao kent een ongewone stijging van het aantal gewonden in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers over 2019 van Forensys, die in opdracht van de verzekeraars ongevallencijfers bijhoudt.

Bij de 13.031 geregistreerde meldingen in 2019 vielen 4.455 gewonden en 17 doden. Bij een op de vijf ongelukken vallen een of meer gewonden. In 2018 raakten er nog 2.928 mensen gewond. In 2019 dus bijna 50 procent meer gewonden bij 86 minder ongelukken.

December gevaarlijkst

Verreweg de meeste gewonden (459) vielen in de maand mei, maar de meeste doden vielen bij ongelukken in december: zes in totaal. Overigens, ook in 2018 vielen de meeste doden in december, eveneens zes in totaal.

Elk maand registreert Forensys tussen de 1.000 en 1.200 incidenten met gemotoriseerde voertuigen in het verkeer, zo’n 35 per dag. Bij driekwart van de ongelukken is sprake van twee voertuigen. Bij ruim tien procent zijn zelfs drie of meer voertuigen betrokken.