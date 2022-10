Bijna een derde van alle parochies op Curaçao krijgt een andere priester 

WILLEMSTAD – Een derde van het totaal aantal priesters op Curaçao wordt overgeplaatst naar andere parochies. Dat meldt pastoor Curtis Meris van het bisdom Willemstad.

Volgens de kanselier is het normaal dat priester na verloop van tijd wisselen van parochie. Het bisdom Willemstad kent op Curaçao 22 parochies, ieder met hun eigen priester.

Zo gaat pastoor Eugenio Raul Mercedes van Steenrijk naar Tera Korá en pastoor Julio Briceno van Seru di Papaya naar Wishi. De kerk van Brievengat krijgt pastoor Juan Sanchez Usme, die nu nog geen parochie heeft. De huidige pastoor daar, Ronald Kiban gaat naar Seru di Papaya.

Pastoor Israel Gonzales van Jandoret gaat naar de parochie van San Hudas Thadeo in Bonam. De huidige pastoor daar, Guillermo Ortega is benoemd in Steenrijk. Bisschop Luis Secco heeft pastoor Jose Sandoval benoemd als administrator van de parochie van Santa Famia in Otrobanda.

De benoemingen waren al bezegeld op 22 augustus van dit jaar en gaan in op 1 november, de dag dat de katholieke kerk Allerheiligen viert, het feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.