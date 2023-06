Bijna tweeduizend kilo drugs onderschept op zee

WILLEMSTAD – In een gezamenlijke actie hebben het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht Caribisch gebied bijna tweeduizend kilo drugs in beslag genomen. Dit gebeurde na het onderscheppen van twee drugstransporten op de Caribische Zee in de nachten van donderdag en vrijdag.

Zr.Ms. Groningen, actief in de Caribische regio sinds mei 2023, heeft afgelopen donderdag een drugstransport onderschept. Na het detecteren van het verdachte vaartuig, werden twee snelle onderscheppingsboten ingezet.

De verdachten aan boord van het vluchtende vaartuig begonnen pakketten overboord te gooien toen ze werden benaderd. De bemanning vuurde waarschuwingsschoten af en schakelde uiteindelijk een buitenboordmotor van het vluchtende vaartuig uit. Na deze actie gaven de vijf verdachten zich over en konden de overboord gegooide pakketten worden geborgen.

In de volgende nacht werd er opnieuw een vaartuig, dit keer met zeven personen aan boord, gedetecteerd. Ook hier werden snelle boten ingezet en uiteindelijk gaven de twaalf Venezolaanse verdachten zich over. De contrabande en de verdachten zijn later overgedragen aan het Korps Politie Curaçao.