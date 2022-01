Bijna zestienduizend mensen in Curaçao kregen covid in januari

1 Delen

In de eerste maand van 2022 werden 15.877 mensen positief getest op covid-19 en moesten in isolatie. In totaal voerden de laboratoria 83.233 testen uit. 19,1 procent bleek positief.

Het zwaartepunt van de vijfde golf, die nu lijkt in te dammen, was op 5 en 6 januari en precies een week daarna op 12 en 13 januari, met gemiddeld ruim 1100 actieve besmettingen erbij.

Op 21 januari en de vier dagen daarna mochten de meeste mensen hun isolatie beëindigen. Gemiddeld 1.500 per dag.

Curaçao Medical Center

Er lagen in januari gemiddeld 39 patiënten met covid in het ziekenhuis, van wie gemiddeld elf op de intensive care. Piekdag was 24 januari met 57 patiënten. Vier dagen eerder, op 20 januari was het het drukst op de intensive care met 17 patiënten. Gemiddeld ligt iets minder dan één op drie patiënten die opgenomen wordt, op de intensive care (29 procent).

43 mensen overleden aan de gevolgen van covid-19 in januari. 35 in het ziekenhuis en acht in een verzorgingstehuis of thuis. Sinds de intrede van Covid op 15 december zijn vijftig mensen overleden. Omikron is daarmee verantwoordelijk voor bijna 22 procent van alle dodelijke slachtoffers van het coronavirus sinds de start van de pandemie in maart 2020.