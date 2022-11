Bijna zeven op de tien kamers op Curaçao in oktober bezet

WILLEMSTAD – Bijna zeven op de tien hotelkamers op Curaçao waren in oktober bezet, 69,7 procent om precies te zijn. Een licht afname vergeleken met vorig jaar toen 71,9 procent van de hotelkamers nog vol zat. Dat meldt CHATA, de belangenorganisatie van de hotelsector.

Het gemiddelde dagtarief voor een kamer ging bijna zes percent omhoog naar 192,20 dollar. Wat betreft de opbrengst per beschikbare kamer kwam er bijna drie procent meer binnen. Dat was iets meer dan 130 dollar en is deze maand 134 dollar per kamer. Met deze cijfers zit Curaçao drie procent onder het niveau van 2019. Dat was vorig jaar nog 37 procent.

De gegevens van CHATA zijn gebaseerd op een steekproef van 17 rapporterende accommodaties met in totaal 2740 kamers. Dat is 57 procent van het totale aantal kamers in Curaçao.

Volgens CHATA heeft de bezettingsgraad last van de situatie op Schiphol, waar lange wachtrijen vanwege het personeelstekort onder de beveiliging de afgelopen maanden uitval en vertraging opleverden.