Bijstandsuitkering Curaçao stijgt deze maand met dertig procent

WILLEMSTAD – De bijstandsnorm en de AOV-toeslag, de ouderdomsvoorziening stijgt deze maand met dertig procent. Dat maakt het Curaçaose ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn bekend. Het verhoogde bedrag is vanaf vrijdag beschikbaar.

Een alleenstaande die een bijstandsuitkering ontvangt van 162,40 per twee weken krijgt nu 211,12. Dat komt neer op 422,24 gulden per maand. Een echtpaar dat een bijstandsuitkering van 281,10 gulden per twee weken ontvangt, krijgt 365,43 gulden per twee weken. Dat komt neer op 730,86 gulden per maand.

Pensionarissen die slechts één pensioen of inkomen tot het basispensioen van 130 gulden hebben, krijgen vanaf augustus 169 gulden.

Het ministerie roept mensen die hun situatie nog niet hebben bijgewerkt, zoals voorgeschreven door de bijstandswet, dringend op om contact op te nemen met de informatielijn van het ministerie om een afspraak te maken.

Dit is om te voorkomen dat bijstandsontvangers het teveel ontvangen bedrag met terugwerkende kracht moeten terugbetalen.