Bijzondere Curaçaose mural in Nieuw Nederland, met respect voor ouderen

WILLEMSTAD – Muralist Aemy Felicia-Niña Feliz heeft een van de overleden vrouwen uit de wijk Nieuw Nederland , vereeuwigd met een prachtige muurschildering op een pleintje in de Den Helderstraat. Het gaat om Adelaida Morales, die bijna 102 jaar oud werd.

Met haar natuurlijke planten en gebed, genas zij familie en buurtbewoners. De mural moet wat haar kleindochter Loekie Morales betreft een boodschap uitstralen van positieve krachten en waarden in dienst van de maatschappij en terug naar de natuur.

Een vervallen deel van de wijk Nieuw Nederland is schoongemaakt door familie, vrienden en buren in het kader van Cura’ Doet dat afgelopen weekend in heel Curaçao plaatsvond. Tijdens de festiviteiten werden de buurtbewoners ondersteund door vrijwilligers van de First Caribbean Bank. De plek werd omgetoverd tot een schone plek, waar jongeren een positieve boodschap ontvangen van ouderen in de wijk.

Serie

Rita Aikman van het organiserende Beyond Kultura zegt dat deze mural de eerste is uit een serie murals, die Beyond Kultura Events Foundation van plan is te maken in en rondom ‘onze door UNESCO erkende cultureel erfgoed stad, Willemstad’.