Nieuws Curaçao Bijzondere video-uitwisseling tussen leerlingen Suriname en Bijlmer Dick Drayer 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

Wat begon met een feestelijke start in oktober, heeft zich in het afgelegen Surinaamse dorp Jaw Jaw ontwikkeld tot een inspirerend uitwisselingsproject tussen Surinaamse en Nederlandse kinderen. Het initiatief, waarin Amsterdamse leerlingen uit de Bijlmer en hun leeftijdsgenoten uit Jaw Jaw elkaar via video leren kennen, levert niet alleen emotionele momenten maar ook waardevolle inzichten op over cultuur en technologie.

Elke dag volgen de leerlingen interactieve workshops, begeleid door de vakdocenten Biko en Kay. Tijdens deze lessen leren de kinderen elkaars cultuur kennen en experimenteren zij met moderne technologie. Zo probeerden sommige leerlingen voor het eerst een VR-bril. Een jongen uit Jaw Jaw gaf enthousiast aan dat hij dankzij het project nu programmeur wil worden. “Ik had nog nooit een VR-bril op gehad; nu wel, en dat was echt heel cool,” vertelde een leerling.

De leerlingen wisselden persoonlijke video’s uit, waarin ze hun leven en cultuur laten zien. Ze ontdekten zowel verschillen als overeenkomsten: van het eten en de huizen tot hun gezamenlijke liefde voor voetbal. Deze uitwisseling zorgde voor bijzondere en soms ontroerende reacties. “Het is ongelooflijk hoe snel de kinderen elkaar hebben leren kennen en samenwerken aan dit betekenisvolle project,” aldus Ilse Godtschalk, oprichter van Mediawegwijs. “Je ziet ze groeien, niet alleen als individu, maar ook als mediawijze wereldburgers.”

Naast de lessen over digitale vaardigheden draagt het project bij aan de gemeenschap van Jaw Jaw. Dankzij donaties wordt een nieuwe korjaalboot (kano) gefinancierd, waarmee de kinderen nu zowel hun gewone school als de muziekschool Ko Haikal kunnen bereiken voor muzieklessen. Ook hoopt het project in de toekomst tablets en een computer te schenken, zodat de leerlingen toegang hebben tot de digitale wereld en contact kunnen blijven houden met hun Nederlandse vrienden.

De lessen richten zich op digitale geletterdheid en technologie, vergelijkbaar met het onderwijs in Nederland. Kinderen leren bijvoorbeeld een robot (Bee-bot) te programmeren en een hologram te maken. Ze sturen de robot over een wereldkaart van Amsterdam naar Jaw Jaw, waarbij ze de route leren aanwijzen. “Zo krijgen de kinderen een goed beeld van de wereld,” zegt een Amsterdamse docent.

Dit unieke project blijft zichtbaar voor het publiek dankzij sociale media-updates en een documentaire die in de maak is. Media in Nederland en Suriname volgen het initiatief op de voet. Op 16 november wordt het project afgesloten met een feest, waar alle resultaten worden gepresenteerd.

